Rovereto: 15 computer alla Parrocchia grazie a Lapam Confartigianato

"Un piccolo contributo, ma che dimostra l’attenzione che la nostra associazione pone ai bisogni della comunità". Barbara Galaverna, neo presidente Lapam Confartigianato di Novi, insieme al responsabile della sede Lapam Confartigianato di Carpi Roberto Prearo, ha consegnato a Don Alex, Parroco di Rovereto, 15 pc che verranno utilizzati nella biblioteca parrocchiale e nelle sale dove si svolge l’attività di doposcuola quotidiano.

Alcuni dei computer donati da Lapam Confartigianato saranno messi a disposizione di alcune famiglie di Rovereto, a discrezione delle necessità familiari valutate di volta in volta dal Parroco.

"La nostra volontà – continua la presidente Galaverna – è quella di essere vicina alla comunità locale in cui l’associazione opera in maniera capillare. In un mondo sempre più digitalizzato, la tecnologia è diventata uno strumento essenziale per l'educazione, la comunicazione e il servizio comunitario ed è in questo contesto che si vuole inserire il nostro gesto".

"Siamo felici di poter contribuire a un bisogno della socialità – prosegue Roberto Prearo, responsabile della sede Lapam di Carpi –. Crediamo che questa donazione possa contribuire ad arricchire le attività della chiesa, facilitando l’apprendimento e la condivisione".

"Ci tengo a ringraziare Lapam Confartigianato per questo significativo contributo – continua Don Alex –: è una donazione particolarmente apprezzata perché va incontro a un’esigenza della nostra Parrocchia. Il legame tra l’associazione e le diocesi del territorio è ben saldo e questo permette di unire le forze per il bene del nostro territorio"