Ancora sciopero nell'impianto modenese, possibili disagi per la raccolta rifiuti

A causa di una manifestazione sindacale che si svolgerà all’interno dell’impianto di destinazione delle raccolte differenziate di Modena e provincia, nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 marzo potrebbero verificarsi rallentamenti e criticità nel ritiro dei rifiuti.

Per minimizzare i disagi, Hera darà precedenza al ritiro delle raccolte porta a porta previste per quelle date, compatibilmente con i limiti imposti dallo sciopero annunciato.

"Hera si scusa in anticipo per gli eventuali disagi e assicura la massima celerità nel recupero delle attività di raccolta dei rifiuti previste per venerdì, che necessariamente dovranno essere rimandate al giorno successivo. Si ricorda che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività". La protesta sindacale non riguarda personale dipendente del Gruppo Hera, ma quello delle aziende terze che gestiscono l'impianto.