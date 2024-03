Stabilizzazione delgli interinali, mattinata di sciopero alla Manitou

Sciopero di due ore stamattina alla Manitou di Castelfranco Emilia, com annesso presidio davanti ai cancelli. I sindacati Fiom e Nidil Cgil insieme alla Rsu Fiom chiedono all’azienda "il rispetto del contratto aziendale sui lavoratori somministrati con più di 30 mesi in base all’accordo del 7 febbraio 2022, che l’azienda si rifiuta di rispettare perché sostiene che la clausola dei 30 mesi valga solo per i somministrati assunti dal 1° gennaio 2023".

Per questo sindacati e Rsu hanno proclamato un pacchetto di ore di sciopero sul mese di marzo, di cui le prime 2 ore stamattina, che questa mattina ha visto anche i lavoratori manifestaee dalle 9.30 davanti ai cancelli di via Colombo a Cavazzona.

Tra le rivendicazioni anche il rinnovo del contratto nazionale della somministrazione, scaduta da ben 19 mesi, e con una trattiva in stallo interrotta da Assolavoro.

Sempre sui somministrati, Fiom Nidil e Rsu ne chiedono "la graduale riduzione affinché non si superi il 20% rispetto ai dipendenti diretti. Inoltre, si ribadisce anche la richiesta di riduzione del urnover dei lavoratori somministrati, che nel 2021-2023 è stata molto alta sulle linee di produzione, al fine di garantire il rispetto degli standard di qualità, produttività e sicurezza in Manitou".

“L’incontro previsto per oggi pomeriggio per discutere dei livelli di inquadramento (ben il 7° incontro) – commenta Yawoo Galli della Fiom Cgil - è stato disdettato dall’azienda dopo lo sciopero di stamattina. Fiom, Nidil Cgil e la Rsu considerano inaccettabile questo comportamento aziendale e chiedono di ristabilire al più presto il tavolo di confronto. In caso contrario proseguiremo con le azioni di lotta nel mese di marzo”.