Contratto aziendale, si sciopera anche allo stabilimento Mec-Track di Castelvetro

Sciopero di 2 ore oggi negli stabilimenti Mec Track di Bazzano e Sant’Eusebio di Castelvetro per il rinnovo del contratto aziendale. Durante lo sciopero è stato fatto il presidio davanti allo stabilimento di Bazzano con adesione del 95% delle maestranze in produzione.

"Sul finire del 2023 la Rsu Mec-Track, assieme alle organizzazioni sindacali, hanno presentato all’azienda la piattaforma, approvata a maggioranza da lavoratrici e lavoratori, per procedere al rinnovo del contratto di secondo livello. Nel giro di tre incontri, la direzione aziendale ha evidenziato la sua indisponibilità a trattare le rivendicazioni contenute nella piattaforma e anzi ha avanzato proposte che sostanzialmente riguardano solo le esigenze produttive e, peggiorandole, vanno a modificare alcune condizioni contenute nella contrattazione aziendale", ricostruiscono i sindacati.

Mec-Track storica realtà produttiva della Valsamoggia, con stabilimenti a Bazzano e a Castelvetro per un totale di circa 250 dipendenti, è di proprietà della Caterpillar e rappresenta, da oltre 45 anni un importante esempio di contrattazione integrativa aziendale del territorio.

La Rsu e la Fiom-Cgil rivendicano la legittimità delle richieste delle lavoratrici e dei lavoratori in quanto coerenti con l’attuale congiuntura economico, sociale e produttiva e sostanzialmente in linea anche con contenuti importanti della piattaforma per il rinnovo del Ccnl in Federmeccanica che si sta illustrando in questi giorni.

"L’azienda pretende un sistema di Relazioni Industriali basato su informazioni non discutibili. Vuole “mani libere” su orari (ed in generale sull’organizzazione del lavoro) e occupazione. Si dichiara inoltre indisponibile a trattare quote di salario che la delegazione sindacale ritiene praticabili e dovute anche a fronte degli enormi profitti fatti in questi anni soprattutto grazie all’impegno di lavoratrici e lavoratori. A seguito delle risposte della direzione aziendale, la Rsu degli stabilimenti Mec-Track, la Fiom-Cgil di Bologna e Modena e Usb Lavoro Privato di Bologna, hanno svolto le assemblee con le lavoratrici e lavoratori per illustrare la posizione che Mec-Track ha assunto nell’ultimo incontro".

Le assemblee delle lavoratrici e lavoratori, esprimendo "grande insoddisfazione sull’atteggiamento aziendale", hanno dato mandato a Rsu e Sindacati per proclamare il blocco totale delle prestazioni a carattere di straordinario, e un primo pacchetto di otto ore di sciopero di cui due nella giornata odierna con presidi davanti ai cancelli, mentre le altre rimangono a disposizione della Rsu a supporto della vertenza per rivendicare la riapertura del tavolo negoziale e ricevere risposte adeguate a tutti i capitoli della piattaforma.