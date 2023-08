Avvistato un altro pesce siluro nel laghetto del parco Amendola

Un anno dopo, la scena si ripete. I frequentatori del parco Amendola di Modena hanno notato la presenza di un ospite non particolarmente desiderato: un pesce siluro è stato avvistato nel laghetto circolare, il più piccolo dei due che caratterizzano il parco cittadino. Stando alle immagini condivise sui social, l'esemplare sarebbe di medie dimensioni, ma abbastanza grande da mettere a repentaglio l'altra fauna presente nello specchio d'acqua, anatroccoli compresi.

Come i più attenti ricorderanno, un altro grande siluro si era "impossessato" del lago più grande nell'estate scorsa. Si trattava di un pesce di dimensioni maggiori, per il quale il Comune ha disposto la cattura. La pesca era andata a buon fine lo scorso ottobre, grazie ad un'azienda agricola specializzata che aveva recuperato l'esemplare per poi trasportarlo presso la propria struttura.

Ora la situazione sembra ripetersi, probabilmente con la necessità da parte dell'Amministrazione di procedere ad un nuovo intervento richiamando i pescatori professionisti. Sicuramente si tratta di esemplari che vengono incautamente rilasciati di proposito dall'uomo negli specchi d'acqua del parco, dove altrimenti non potrebbero certo giungere.

Ancora una volta la pena di ricordare a tutti coloro che frequentano l'area di non disperdere cibo nei parchi e nei laghetti: il pane soprattutto non è un alimento adatto alla fauna selvatica mentre attira nelle aree verdi animali infestanti (come i topi). Troppo cibo, inoltre, favorisce la crescita a dismisura di pesci come i siluri, che a loro volta minacciano poi l'equilibrio dell'ecosistema.