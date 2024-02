Soliera intitola due rotatorie a Rosa Parks e Aldo Moro

Soliera dedica le sue rotatorie di recente realizzazione a due personalità dal forte valore simbolico che hanno segnato la storia italiana e internazionale del secondo Novecento: Aldo Moro e Rosa Parks, mentre il parco tra via Volta, via Marconi e via Da Vinci viene dedicato al politico e scienziato Antonio Pacinotti, inventore della dinamo.

La giunta comunale presieduta dal sindaco Roberto Solomita ha deciso di intitolare la rotatoria tra via Grandi, via IV Novembre e via Matteotti all’uomo politico italiano, presidente della Democrazia Cristiana e più volte ministro, rapito e poi assassinato dalla Brigate Rosse nella primavera del 1978, in una delle vicende più drammatiche dell’Italia contemporanea.

La rotatoria tra via Grandi, via Arginetto e via Soliera-Cavezzo viene a sua volta intitolata a Rosa Louise Parks, attivista statunitense per i diritti civili, divenuta celebre per aver rifiutato nel 1955 di cedere il posto su un autobus a un uomo bianco in ragione del colore della pelle.

Oltre a fluidificare e rendere più sicuro il flusso dei veicoli, le due rotatorie assolvono dunque a una funzione di promozione della memoria collettiva, dopo le intitolazioni degli scorsi anni di precedenti snodi viari solieresi a Nelson Mandela, il leader politico sudafricano e premio Nobel per la Pace 1993 che ha contribuito alla cessazione del regime dell’Apartheid, e a Rolando Rivi, il seminarista beatificato il 5 ottobre del 2013, vittima delle rappresaglie dei partigiani nel 1945.