Servizi ai Cittadini. A Formigine attivo il nuovo Sportello Digitale Amico

È attivo da oggi, lunedì 22 gennaio, un nuovo servizio presso lo Sportello del Cittadino del Comune di Formigine che si pone l’obiettivo di fornire assistenza personalizzata nell’utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d’Identità Elettronica), nell’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, nella gestione delle email e nell’acquisizione di maggiore familiarità con le tecnologie digitali. Ad accogliere i cittadini allo “Sportello Digitale Amico” sarà una nuova volontaria del Servizio civile. Per prenotare un appuntamento è possibile chiamare il numero 333/2471829 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.45.

Sempre sul fronte del rapporto tra Comune e cittadini, nel corso del 2023 è stato registrato un grande utilizzo di Comuni-chiamo, la piattaforma digitale gratuita che permette alle persone di segnalare problemi del territorio e di verificare lo stato di avanzamento dei lavori, dialogando direttamente con gli uffici comunali. All’applicazione, lo scorso anno, sono state indirizzate il 60% delle segnalazioni, per un totale di 4.607. Un dato importante che testimonia l’attiva collaborazione tra amministrazione e residenti. Sul totale delle segnalazioni, il 98% ha avuto una pronta soluzione: in particolare, il 40% delle segnalazioni è stato chiuso entro 4 giorni, mentre il 77% entro un mese dalla ricezione.

Lo scorso anno, sono state 46.486 le persone che si sono recate allo Sportello del Cittadino, il front-office degli uffici comunali che si trova in via Unità d’Italia. Un’indagine qualitativa attraverso la somministrazione di questionari ne ha evidenziato il livello di gradimento, pari al 98% (53% pareri molto positivi e 45% positivi). La maggioranza degli intervistati (51%) ha rilevato un miglioramento nella qualità dei servizi rispetto al passato e anche la chiarezza delle informazioni e i tempi di risposta hanno ottenuto rispettivamente il 68% e il 72% di soddisfazione. I servizi più utilizzati dal campione di cittadini preso in esame sono quelli relativi alla carta d’identità elettronica, all’anagrafe, ai passaporti e ai tributi.

Afferma il Sindaco Maria Costi: “Esprimo grande soddisfazione per il servizio di front-office del Comune, che quando venne istituito rappresentò una vera e propria rivoluzione nel modo di relazionarsi e di rispondere ai bisogni dei residenti. Ringrazio ogni singolo dipendente che contribuisce, con il suo lavoro quotidiano, alla buona reputazione del servizio. Gentilezza e velocità, queste le parole che molte persone mi riportano dopo essere stati nell’ufficio di via Unità d’Italia. Caratteristiche che uniscono aspetto umano e professionalità”.