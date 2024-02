Gruppo Hera, scatta la rivolta sindacale. Aperto lo stato di agitazione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Appare evidente la volontà del Gruppo Hera di continuare a snaturare il proprio indirizzo, originalmente assegnatogli dalle proprietà, di essere azienda di servizi essenziali per la comunità e trasformarsi in una mera stazione appaltante, con una esclusiva vocazione finanziaria limitata alla gestione dei contratti di servizio". Per questo motivo i sindacati e i delegati della utility, dopo l'incontro in cui dicono di non aver avuto le risposte che speravano di sentire, hanno deciso di formalizzare l'apertura dello stato di mobilitazione di tutto il personale e di attivare "una serie di iniziative mirate ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica". Nei prossimi giorni verranno effettuate le assemblee in tutti i luoghi di lavoro.

"Auspichiamo che l'azienda rivaluti le proprie posizioni; la mobilitazione è per noi uno strumento e non il fine ultimo che, invece, rimane sempre l'esigibilità delle relazioni sindacali e la crescita sana del Gruppo Hera per un lavoro e un servizio di qualità", mandano a dire le sigle di Cgil, Cisl, Uil e Cisal (Filctem e Fp, Femca, Fit e Flaei, Uiltrasporti e Fiadel) in un comunicato che titola "E' rottura. L'azienda rifletta". L'altro fronte su cui i rappresentanti dei lavoratori si attiveranno per segnalare la temuta 'mutazione genetica' di Hera è quello dei soci pubblici: "Chiederemo alla proprietà pubblica di esercitare il proprio ruolo di controllo e indirizzo strategico; non è più tollerabile che le risorse siano orientate quasi esclusivamente alla crescita del titolo, piuttosto che agli investimenti, allo sviluppo industriale, alla cura del territorio e alla crescita professionale ed economica del personale diretto e indiretto. È assolutamente indispensabile un cambio di rotta".

L'approccio "finanziario" di Hera è "strategicamente sbagliato: le multiutilities dovrebbero avere un ruolo robusto e centrale nella gestione delle politiche energetiche e ambientali", con investimenti per la transizione ecologica e sociale, "con al centro le persone e i lavoratori", insistono i sindacati che nei giorni scorsi avevano già firmato un comunicato che lamentava una discussione su questi temi considerata non soddisfacente. Il confronto va avanti da ottobre ma "la direzione aziendale del Gruppo Hera ha reso sterile questa opportunità non entrando nel merito delle questioni", dicono le sigle, "e non lasciando nessun dubbio sulla scarsa volontà mostrata di risolvere i tanti problemi".

Quali? Perimetri contrattuali, appalti, organici, sviluppo professionale, smart-working, auto a casa e salute e sicurezza. Invece di "risposte nel merito" è arrivata "solo una vaga disponibilità ad intraprendere un percorso evanescente orientato alla riduzione delle risorse economiche per la contrattazione a vantaggio dei dividendi erogati agli azionisti (privati e pubblici)", spiegano confederali e Cisal. "Nessuna disponibilità a discutere di sviluppo professionale, se non attraverso scelte unilaterali per pochi eletti" nè "a ragionare di organici, se non la palesata volontà di continuare a ridurre il personale operativo con riorganizzazioni basate esclusivamente su tagli lineari". Ed è "inaccettabile non aumentare il personale amministrativo a fronte di acquisizioni dei nuovi clienti e dell'aumento dei carichi di lavoro". Anche su contratti da applicare e appalti c'è attrito: "Abbiamo solo ascoltato parole d'ordine come competitività e sostenibilità, in antitesi con la logica del lavoro di qualità e di pari di diritti per tutti i lavoratori di Hera e per quelli dell'indotto". Stallo infine su orario unico a 38 ore per tutti politiche per salute-sicurezza. (DIRE)