Cambio al vertice, Stefano Carlini nuovo Direttore Amministrativo dell’Ausl

La dottoressa Sabrina Amerio lascia l'incarico di Direttrice Amministrativa dell’Azienda USL di Modena dopo cinque anni: da oggi, primo febbraio, assumerà il ruolo di Direttore di Intercent-ER, l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna.

Alla Direzione Amministrativa dell’Ausl la Direttrice Generale Anna Maria Petrini ha nominato il dottor Stefano Carlini, già sub commissario amministrativo dell’Azienda USL di Parma.

Sabrina Amerio era stata nominata nel luglio 2019. Originaria della provincia di Trento, giunge a Modena nel 1994 dove negli anni ricopre l’incarico prima di Responsabile della struttura complessa Appalti e logistica dell’Azienda ospedaliero universitaria di Modena, successivamente del Servizio Unico appalti e Acquisti delle due Aziende modenesi e infine l’incarico di direttore del Dipartimento interaziendale Acquisti dell’Area Vasta Emilia Nord. Infine la Direzione amministrativa dell’Ausl, negli anni segnati dall’emergenza Covid e dalle tante sfide impegnative che hanno caratterizzato il sistema sanitario provinciale negli ultimi anni.

“Sono stati cinque anni complessi – sottolinea la dottoressa Amerio –, un'esperienza di crescita professionale e personale importante, che ha visto la sanità Modenese impegnata a contrastare il Covid, ma anche ad affrontare sfide importanti come il PNRR, il potenziamento della sanità territoriale, la revisione del sistema dell’Emergenza-Urgenza e non da ultimo, per l’Area tecnico amministrativa da me diretta, il cambio del sistema gestionale amministrativo contabile. Un quinquennio straordinario dal punto di vista dei rapporti e delle relazioni interpersonali. Voglio ringraziare sinceramente e sentitamente tutti: abbiamo lavorato in questi anni con grande spirito di squadra, in un rapporto di grande collaborazione, fiducia e stima reciproca. Ho trovato in questa Azienda valori e competenze, oltre ad uno spirito di appartenenza non comune. Porto con me un bagaglio di esperienze personali e professionali che conto mi possa aiutare ad affrontare questa nuova sfida professionale. Considero un privilegio aver lavorato tanti anni per la sanità modenese.

Il nuovo Direttore Amministrativo

Stefano Carlini, originario di Ferrara, classe 1966, dopo la laurea in economia e commercio, inizia l’attività lavorativa all’Ausl 34 di Copparo (FE), proseguita poi all’Azienda USL di Ferrara. Da allora, ha svolto incarichi di responsabile del Controllo di gestione, poi di direttore dell’Unità operativa Programmazione e controllo di gestione e dell’UO Economico-finanziaria. Dal 2015 al 2020 è stato direttore amministrativo. Prima di accettare il nuovo incarico a Modena, è stato direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera di Terni e infine sub commissario all’Ausl di Parma.

“A nome di tutta l'Azienda e dei professionisti – dichiara la Direttrice Petrini – desidero esprimere il ringraziamento più vivo alla dottoressa Amerio per gli anni, estremamente impegnativi, dedicati alla sanità modenese. A lei rivolgo l'augurio per un futuro professionale altrettanto proficuo: sicuramente saprà portare dentro a questo organismo regionale tutte le competenze e le capacità di innovazione già dimostrate qui a Modena. Al dottor Carlini un caloroso benvenuto: avendo già lavorato insieme a Parma, ne conosco bene il valore professionale e umano. Sono certa che darà un grande contributo, garantendo la continuità su tutti i processi aziendali”.