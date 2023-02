Terremoto in Turchia e Siria, Associazione Futuro promuove una raccolta fondi

Le immagini e le notizie che provengono dalla Turchia e dalla Siria, con gli edifici in macerie e le oltre 40.000 mila vite spezzate, hanno profondamente colpito la sensibilità di ognuno di noi.

Una situazione drammatica, che non può lasciare indifferenti. La macchina degli aiuti si è già messa in moto anche a livello locale e Associazione Futuro si è subito attivata per mettere in campo la propria rete di solidarietà in favore delle popolazioni terremotate.

Da sempre vicino ai più fragili, l’ente benefit di Agenzia Generali Via Emilia Est ha organizzato in queste ore una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni che stanno vivendo gli effetti gravissimi di un sisma devastante e rispondere così all’emergenza.

Tutti possono dare il proprio contributo alle popolazioni colpite dal sisma, con bonifico bancario all’Iban IT42Z0538712904000000003031.

In Turchia e in Siria la situazione continua a essere critica: con Associazione Futuro è possibile dare un aiuto concreto alle persone che in queste ore stanno lottando per la sopravvivenza.