Oltre 10 tonnellate di prodotti alimentari e non solo a favore degli empori solidali modenesi

Più di 10 tonnellate di prodotti alimentari e non solo raccolti grazie alla generosità dei cittadini è il risultato della raccolta dello scorso 11 marzo, organizzata nei supermercati Conad della provincia di Modena a favore degli empori solidali modenesi.

Una ripresa dopo lo stop forzato del Covid della tradizionale collaborazione tra Conad, Csv Terre Estensi, le associazioni che gestiscono gli empori solidali della provincia di Modena e Rock No War.

L’iniziativa si è confermata efficace e proficua per gli scaffali dei market solidali. Conad è stato ancora una volta partner generoso e disponibile sia in fase organizzativa, sia il giorno stesso della raccolta, durante il quale i responsabili dei punti vendita e i dipendenti si sono mostrati presenti e attenti alle richieste dei volontari, trovando insieme a loro le modalità migliori per rendere la raccolta un’esperienza piacevole per tutti.

Grazie ai tanti cittadini che hanno confermato la fiducia nell’operato degli empori solidali, sono state raccolte più di 10 tonnellate di prodotti: pasta, riso, olio, latte, scatolame e prodotti per l’igiene della persona e della casa, che serviranno a sostenere nei prossimi mesi le più di 900 famiglie seguite dagli empori solidali della provincia di Modena: Portobello, Il Melograno, Eko-Emporio Solidale, Il Pane e le Rose, Cibùm, Ohana digital market, Cortile solidale.

Grazie ai tanti volontari coinvolti, che hanno garantito la loro presenza e il loro sorriso presso i punti vendita Conad di Modena, Baggiovara, Carpi, Montale e Castelnuovo Rangone, Fiorano Modenese, Marano sul Panaro, Maranello, Modena, Pavullo, Sassuolo, Castelvetro, Limidi di Soliera, Medolla, Savignano sul Panaro e Vignola