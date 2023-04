Triage in Pronto Soccorso, a Sassuolo un corso di formazione per infermieri

Un corso di formazione dedicato alla ‘specializzazione’ nel triage di Pronto Soccorso. È questo il corso professionale organizzato dall’Ospedale di Sassuolo e rivolto agli infermieri. Un evento di formazione molto importante anche perché, al momento, è l’unica offerta disponibile di questo tipo in tutto il Nord Italia.

Il triage è il primo momento d’accoglienza delle persone che arrivano in Pronto Soccorso e ha lo scopo di identificare le priorità cliniche ed assistenziali, attraverso una valutazione globale dei pazienti e del loro potenziale rischio evolut ivo.

Il corso, della durata di due giorni, avrà luogo il 29 e 30 maggio presso il centro ‘Salute&Formazione’ in Florim, gestito dall’Ospedale di Sassuolo S.p.A. Per iscriversi al corso è necessario inviare una email a: formazione@ospedalesassuolo.it

“Le competenze acquisite sono indispensabili per svolgere l’attività di triage nei Pronto Soccorso generali e specialistici e si pongono come solida base per lo sviluppo di ulteriori percorsi di crescita professionale. L’Ospedale di Sassuolo ancora una volta mostra la sua sensibilità nel promuovere la formazione del personale sanitario permettendo così il mantenimento di elevati standard qualitativi di cura” sottolinea Laura Bonfanti, Direttrice del PS e Medicina d’Urgenza dell’Ospedale sassolese.

L’evento è promosso in collaborazione con il gruppo GFT (Gruppo Formazione Triage), Società scientifica che da anni si occupa di formazione in questo settore, e vuole sostenere la crescita professionale degli infermieri che operano in questa delicata funzione