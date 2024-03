Donna francese sui 40 anni o reduce di guerra americano e brizzolato: l'identikit delle truffe sentimentali nel 2023

Puntano a persone sole, deboli. Le agganciano sui social fingendo di essere giovani donne francesi in difficoltà, reduci di guerra americani - vedovi e brizzolati, alla ricerca di una seconda felicità - o, nei casi più coloriti, addirittura famosi attori hollywoodiani. E, ovviamente, chiedono somme di denaro per i motivi più disparati: "C'è chi è arrivato a mettere in vendita la propria abitazione", spiega Marzio Govoni, presidente di Federconsumatori.

Ci sono anche le truffe sentimentali - particolarmente subdole perché puntano tutto sull'estrema fragilità delle persone coivolte - nel report che racconta l'attività 2023 dello sportello SOS Truffa dell'associazione a tutela dei consumatori. Una truffa della peggior specie che prolifera grazie ai social e si costruisce su relazioni a distanza che dopo un po' diventano richieste di somme di denaro sempre più ingenti e che, solitamente, si interrompono con la richiesta di acquisto di un biglietto aereo.

Sono undici le truffe sentimentali di cui è arrivata segnalazione allo sportello nel 2023. Se il numero di per sè non potrebbe sembrare esorbitante, va considerata la quantità di sommerso che casi del genere si portano dietro: "Chi casca in queste reti prova vergogna e sensi di colpa che lo portano a scegliere il silenzio, evitando così anche la segnalazione e la denuncia", il commento del presidente di Federconsumatori Marzio Govoni.

"Questo è un tema molto delicato, in crescita, rispetto al quale abbiamo deciso di collaborare fattivamente con il nostro supporto psicologico e tenuto nei mesi scorsi una iniziativa rivolta al Controllo di vicinato di Modena - continua Govoni -. Si tratta di quelle situazioni dove la persona, frequentando i social entra in contatto e diventa succube di un truffatore che si presenta con falsa identità, e al quale elargisce nel tempo somme di denaro, a volte notevoli. Nel caso degli uomini generalmente i truffatori fingono di essere donne o ragazze francesi, residenti in vari paesi del mondo, in difficoltà per i più svariati motivi. Quasi sempre i truffatori sono in realtà uomini che agiscono dalle aree francofone dell’Africa (come Mali, Senegal, Ciad e Togo). Le truffe possono durare anni, le somme estorte riguardano presunti interventi sanitari a familiari, addirittura l’acquisto di una casa per la futura vita in comune, fino alle somme necessarie per raggiungere l’Italia, nella fase finale della truffa".

"Molte anche le donne coinvolte, con i truffatori che fingono di essere militari americani, vedovi e reduci di guerra, che vogliono costruire un futuro assieme negli USA; fino a casi di truffe collegate a celebri attori americani, che denunciano l’estrema fragilità delle persone coinvolte, che attraversano momenti di difficoltà e solitudine. A tutte e tutti si propone un percorso di dialogo, gratuito, con una psicoterapeuta. Rare le situazioni nelle quali si decide di denunciare i fatti accaduti, mentre sono purtroppo frequenti le “ricadute”", la sua conclusione.