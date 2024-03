Viabilità, un tratto di via Roma a Soliera chiuso al traffico per lavori

Proseguono a Soliera i lavori di rigenerazione urbana di via Roma, il viale d’ingresso al centro storico, lavori finanziati dai fondi del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A partire dalle ore 17 di domani martedì 12 marzo – e fino al 15 maggio 2024 – vige il divieto di transito della circolazione stradale in via Roma nel tratto che va da via della Libertà (ma il tronco est resta transitabile) a via Stradello Morello (rimarrà libero il tratto dell’intersezione che consente ai veicoli provenienti da quest’ultima strada di svoltare a sinistra in via Roma e ai veicoli provenienti da via Roma con direzione ovest-est di svoltare a destra in via Stradello Morello).

Il divieto vale per tutti i veicoli fatta eccezione di quelli adibiti al pronto soccorso, dei veicoli degli organi di Polizia e di Polizia Locale in emergenza, dei veicoli dei residenti ai numeri civici 176, 184, 182, 198, 200, 218, 210, 244 e 246 di via Roma, limitatamente alla fascia orario dalle ore 18.30 di ogni giorno alle ore 7.30 del giorno successivo. Rimarrà garantito il transito pedonale dei residenti diretti ai civici sopra specificati.



I lavori, eseguiti dalla ditta Porfirea srl di Sassuolo, si svilupperanno in cinque fasi per quasi due anni di durata, andando a impreziosire il viale più prestigioso di accesso al centro di Soliera: 450 metri con tre filari di alberature che conducono direttamente in piazza Lusvardi, con il Castello Campori che si erge di fronte. Si coglie l’occasione di rifare ex novo i sottoservizi: la rete fognaria, l’acquedotto e la rete di fornitura del gas. Viene rifatta completamente la pavimentazione, sostituita dal calcestruzzo drenante, un materiale che consente, rispetto all’asfalto, di rispondere alle esigenze imposte dal cambiamento climatico: il contenimento delle temperature e l’assorbimento in modo naturale ed efficace delle precipitazioni, anche quelle violente e improvvise.