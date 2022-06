Accoltella il fratello ad una mano, arrestato dai Carabinieri

Nella giornata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo hanno tratto in arresto un 42enne per lesioni personali pluriaggravate. L’uomo è stato potagonista di una lite con il fratello, di sei anni più giovane, che è purtroppo degenerata in aperta violenza.

Il diverbio sarebbe nato per futili motivi, poi l'uomo avrebbe colpito con un coltello da cucina il 36enn, cagionandogli lesioni ad una mano.

I militari intervenuti hanno provveduto a bloccare l'uomo, mentre il feito è sttao accompagnato al Pronto Soccorso.

Questa mattina il 42enne è stato condotto presso il Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.