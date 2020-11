Provoca i carabinieri e poi li aggredice, 18enne in manette

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pavull ieri pomeriggio hanno tratto in arresto un diciottenne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

I fatti sono avvenuti intorno alle 13.30 in via Marchiani, nei pressi della stazione delle corriere dove il ragazzo, in probabile stato di alterazione psicofisica, ha minacciato i militari di un apattuglia int ransito, mimando più volte con la mano il gesto del taglio della gola. A nulla sono valsi i tentativi di calmarlo: ha aggredito fisicamente i carabinieri fino a che non è stato accompagnato in caserma, ma anche lì si è scagliato contro i militari procurando lievi lesioni al caposervizio.

E’ così scattato l’arresto in flagranza e il processo per direttissima.