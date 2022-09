Sospetta violenza ai danni di una ragazza, si indaga in via Ciro Menotti

E' giallo su quanto avvenuto nel cuore della scorsa notte all'interno di un condominio di via Ciro Menotti a Modena. Uno dei caseggiati Acer, lo storico rione popolare, è stato teatro di un episodio violento i cui contorni sono ancora fumosi e oggetto di indagini da parte della Polizia di Stato.

In mattinata una delle residenti ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo aver sentito le urla di una ragazza provenire dalle cantine interrate della palazzina. Testimoni riferiscono di una giovane sulla ventina, in stato di shock e con evidenti ferite sul corpo. La giovane, che non risiede nello stabile, potrebbe essere stata vittima di un'aggressione a sfondo sessuale, ma i riscontri non sarebbero ancora evidenti.

Dopo l'intervento della Volante, la Squadra Mobile ha svolto un sopralluogo insieme alla Polizia Scientifica, per raccogliere elementi utili a chiarire le circostanze della presunta aggressione.

Nello scantinato incriminato sarebbe stato rinvenuto un bivacco e alcuni testimoni affermano di aver visto due persone entrare e uscire nell'edificio in piena notte. Al momento, tuttavia, non sono emersi elementi tangibili che possano chiarire la situazione.