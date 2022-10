Evade dai domiciliari nonostante il braccialetto elettronico, arrestato

Nella giornata di martedì i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto un 28enne per i reati di evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il giovane straniero si trovava agli arresti domiciliari per una rapina impropria commessa a Carpi lo scorso settembre.

Ieri è stato rintracciato in città, in una strada nei pressi della propria abitazione, subito dopo l’attivazione del braccialetto elettronico con segnale ricevuto dalla Centrale Operativa 112 di Modena. All’atto dell’intervento il 28enne è stato anche trovato in possesso di una dose di hashish. Una volta raggiunto, ha tentato più volte di colpire i Carabinieri con schiaffi, nel tentativo non essere fermato.

Il 28enne, che è stato anche segnalato amministrativamente alla Prefettura di Modena, è stato ricollocato agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.