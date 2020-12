Rapine in tre negozi di Modena, ladro seriale arrestato dalla Mobile

Nelle scorse ore gli investigatori della Squadra Mobile di Modena hanno chiuso il cerchio intorno ad un rapinatore seriale, ritenuto responsabile di tre colpi avvenuti in città la scorsa estate. Si tratta di un 48enne originario di Modena ma da tempo residente a Bologna, una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, in quanto abituato a vivere di espedienti e noto per aver messo a segno nel corso degli anni svariate rapine in esercizi commerciali.

L'uomo è accusato, come detto, di tre rapine aggravate. La prima era avvenuta il 27 luglio ai danni di un negozio di abbigliamento di via Bonaccini, dove aveva minacciato la negoziante con un coltello e d era fuggito con 80 euro prelevati dalla cassa. Stessa identica scena il 25 agosto presso la Farmacia Sant'Agostino di Piazzale degli Erri, dove si era intascato 700 euro. Infine, il 5 settembre era tornato a Modena per colpire in via Emilia Centro, dove la commessa di un negozio di abbigliamento era stata minacciata con un mazzo di chiavi e costretta a consegnare un centinaio di euro.

Il malvivente agiva sempre nello stesso modo, effettuando alcune ricognizioni per scegliere il momento opportuno e poi entrando con un cappellino con visiera calato sulla testa, la mascherina sul volto e una maglia a maniche lunghe. Quest'ultimo indumento serviva a coprire alcuni vistosi tatuaggi, che sono stati uno degli elementi che hanno portato alla sua individuazione.

Gli agenti della Mobile hanno infatti esaminato molti filmati di videosorveglianza e sono stati aiutati da alcuni dettagli fisici del rapinatore, oltre che da una impronta digitale rilevata a seguito della rapina in farmacia. L'indagine coordinata dal Pm Maria Angela Sighicelli ha portato alla richiesta di un'ordinanza cautelare in carcere, approvata dal Gip ed eseguita presso il penitenziario di Bologna. Il 48enne, infatti, si trovava già rinchiuso un cella dopo essere stato fermato dalla Polizia bolognese il 21 settembre a seguito di una tentata rapina sempre in una farmacia.