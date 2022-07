Reagisce violentemente ad un controllo al parco XXII Aprile, bloccato con il taser

Ieri un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, al parco XXII Aprile, ha controllato un giovane che si trovava in zona, come noto teatro abituale di spaccio. Il 28enne non ha gradito la presenza dei militari che gli chiedevano i documenti e ha cominciato a strattonare e spingere i Carabinieri. La situazione è degenerata, tanto che per contenerlo i militari hanno deciso di utilizzare anche il Taser in dotazione, dispositivo di cui sono stati recentemente dotati gli equipaggi dei servizi di Pronto Intervento dell’Arma.

Il giovane è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella mattinata di domani verrà condotto davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo. L'accusa è quella di resistenza a pubblico ufficiale: con sè aveva una dose di marijuana, tale da essere considerata per uso personale.

L'intervento rientra fra i controlli serali dei Carabinieri in tutto il territorio della provincia. Questo fine settimana, fino ad oggi, le pattuglie hanno controllato oltre 50 persone e 20 veicoli in transito sulle strade urbane ed extraurbane del territorio. Anche le piazze e le aree verdi del capoluogo, sono state vigilate dalle pattuglie, con lo scopo di prevenire e contrastare reati di strada connessi con gli stupefacenti o dovuti all’abuso di bevande alcoliche.

Sempre i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel corso della nottata hanno rintracciato e tratto in arresto un’altra persona risultata destinataria di un ordine di carcerazione per espiazione pena.

Nella prima serata, i Carabinieri della Stazione Maranello, durante un posto di controllo alla circolazione stradale predisposto in località Magreta di Formigine, hanno fermato e controllato un’autovettura il cui conducente, 48enne, è risultato positivo al test con etilometro. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per guida sotto l’influenza dell’alcool. La patente è stata ritirata per la sospensione e il veicolo affidato alla competente depositeria.

Nel centro urbano di Carpi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto al controllo e segnalazione amministrativa alla Prefettura di Modena, due persone, trovate in possesso di piccole dosi di marijuana e hashish