Arrestato in una casa abbandonata, aveva con sè i farmaci rubati al Sert

Nel corso di un servizio una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Vignola ieri in tarda serata ha ispezionato un edificio disabitato nella periferia cittadina, all’interno del quale era presente in quel momento una persona che occupava abusivamente l’immobile.Nel corso del controllo il 36enne è stato trovato in possesso di 40 confezioni di sostanze psicotrope medicinali, che sono risultate oggetto di furto, asportate la notte tra il 12 e 13 dicembre dal Sert di Vignola.

E' stata rinvenuta anche una bicicletta del valore di 800 euro, asportata nel pomeriggio di ieri a Savignano sul Panaro e alcuni capi di abbigliamento muniti ancora di dispositivo antitaccheggio. Le sostanze psicotrope ed i vestiti, sui quali sono in corso accertamenti, sono stati posti in sequestro, mentre la bicicletta è stata restituita all’avente diritto.

Il 36enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze psicotrope e condotto presso il carcere di Sant’Anna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nonché denunciato per i reati di ricettazione ed invasione di edifici.