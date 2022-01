Minaccia i carabinieri con un coltello per evitare il controllo, arrestato 19enne

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Modena nelle zone sensibili della città, tra cui spicca ovviamente il parco Novi Sad. Nella serata di ieri,proprio all'interno dell'anello dell'ex Piazza d'Armi, i militari hanno tratto in arresto un giovane appena maggiorenne, già gravato dalla misura del divieto di dimora nella Provincia di Modena.

NOn appena si è accorto della pattuglia dell'Arma, il ragazzo si è dato alla fuga al fine di non essere controllato. Una volta raggiunto, non ha esitato ad estrarre un coltello a serramanico che aveva in tasca e a puntarlo contro i carabinieri per minacciarli. La pronta reazione dei militari ha consentito di disarmarle il 18enne e di trarlo in arresto per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Dopo la notte in cella si è tenuto il processo per direttissima.