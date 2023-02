Documenti falsi: arrestato al casello di Modena Nord

La Polizia ha arrestato in flagranza di reato un 23enne pakistano con l'accusa di possesso di documenti falsi. Fermato dagli agenti al casello di Modena Nord infatti, il giovane ha esibito un passaporto contraffatto che gli attribuiva un'età anagrafica di ben 36 anni. L'alterazione non sarebbe sfuggita ai poliziotti, sebbene il documento fosse di una verosimiglianza tale da avere indotto in errrore anche gli operanti in precedenti controlli.

Il giovane, collaborativo e incensurato, è stato fotosegnalato e questa mattina è stato processato per direttissima. In Tribunale ha dichiarato di lavorare in Grecia, dove risiederebbe: sarebbe in Italia da soli 5 giorni. Per lui il Pubblico Ministero ha chiesto la convalida dell'arresto in considerazione della sussistenza di gravi indizi di commissione del reato che gli viene contestato, previsto all'art. 497 bis del Codice Penale. Il Giudice ha dato il nullaosta per l'espulsione, e si è riservato. In attesa della prossima udienza, prevista per aprile, il 23enne rimarrà libero.