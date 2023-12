Finti carabinieri truffano una coppia di anziani, arrestati dopo una rocambolesca fuga

L'ennesima truffa a danni di anziani sul territorio modenese si è risolta con l'arresto di due criminali da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sassuolo. Un arresto complesso arrivato al termine di un inseguimento che si è protratto per chilometri, nel quale i truffatori coinvolti hanno dimostrato tutta la loro spregiudicatezza.

Tutto quant è accaduto mercoledì 13 dicembre, quando i due - insieme ad un complice non ancora identificato - si sono presentati presso l’abitazione di una coppia di pensionati ultrasettantenni di Castelnuovo Rangone indossando abiti ed emblemi falsi dell’Arma dei Carabinieri. I malfattori hanno chiesto di poter controllare il contante custodito in casa nell’intento, a loro dire, di verificare la presenza di banconote false. Gli anziani sono purtroppo caduti nel tranello, consegnando ai due finti militari tutto il denaro in loro possesso, corrispondente alla somma di 3.100 euro.

I truffatori hanno finto di verificare i numeri seriali delle banconote, poi hanno chiesto alle vittime di "seguirli in caserma per gli ulteriori accertamenti". Usciti dall'abitazione sono riusciti a dileguarsi rapidamente a bordo di autovettura condotta dal complice, auto che poi è risultata oggetto di furto. Gli anziani a quel punto si sono recati da soli alla caserma dei Carabinieri di Castelnuovo Rangone per spiegare l’accaduto. I militari hanno compreso cosa era successo e immediatamente hanno avviato le indagini.

Le ricerche hanno permesso ai Carabinieri di intercettare nell’abitato di Modena l'auto dei criminali. Questi, vistisi scoperti, hanno tentato la fuga a bordo del mezzo investendo un carabiniere che aveva loro intimato l’alt. Ne è quindi nato un inseguimento che ha coinvolto diverse pattuglie e che si è rpotratto fino all'abitato di Formigine. Qui i fuggitivi hanno abbandonato la loro auto e hanno tentato di rubarne un'altra, ma senza successo: sono stati raggiunti, bloccati e tratti in arresto.

La perquisizione ha consentito di recuperare l’intera somma di denaro sottratta nell’abitazione di Castelnuovo Rangone, tesserini, distintivi, cappellini e divise con i colori e gli emblemi in uso ai Carabinieri, 4 radio ricetrasmittenti ed ulteriori 5.000 euro in contanti, probabile provento di analoghi reati. L’auto che utilizzavano, oltre ad essere stata rubata, montava anche targhe contraffatte per eludere i controlli stradali.

Nella mattinata di ieri il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere dei due uomini, che dovranno rispondere di una lunghissima lista di reati. Sono infatti ritenuti responsabili in concorso dei reati di truffa aggravata; lesioni personali aggravate ai danni di un pubblico ufficiale; resistenza aggravata e continuata a pubblico ufficiale, ricettazione di auto rubata; ricettazione di auto rubata circolante con targhe contraffatte; tentato furto aggravato di autovettura; concorso aggravato nel possesso di segni distintivi contraffatti; concorso nel possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.