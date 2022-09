Rubano bancali in legno, coppia di cinquantenni in manette

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno sorpreso due persone nel cortile di un esercizio commerciale, mentre stavano asportando alcuni bancali in legno. I due sono stati individuati da una pattuglia nel corso di un servizio di controllo del territorio.

I due, entrambi cinquantenni, sono stati tratti in arresto per furto aggravato in concorso. La refurtiva è stata recuperata e restituita agli aventi diritto.

Questa mattina sono stati condotti dinanzi al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.