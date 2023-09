In sei occupano una casa disabitata in via Malmusi, tra loro anche due minori. Clandestino in manette

Nel pomeriggio di domenica scorsa, intorno alle ore 16.00, a seguito di segnalazione al 112 relativa alla presenza di alcuni giovani all’interno di un edificio disabitato, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in via Malmusi. I residenti avevano notato già da qualche tempo movimenti sospetti in una storica palazzina disabitata da ormai diversi anni, all'angolo con via del Gambero.

Visto lo stato di precarietà in cui versava lo stabile, gli agenti hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco in modo da poter accedere in sicurezza. Grazia all'autoscala i poliziotti sono entrati nell’immobile attraverso una finestra aperta posta al secondo piano, immergendosi nel caos totale della villetta ingombra di mobilio, materiale di vario genere e tanti rifiuti.

All’interno erano presenti vari giacigli di fortuna, nelle stanze a soqquadro ed in pessime condizioni igienico-sanitarie. In una stanza si trovavano sei ragazzi stranieri che dormivano sopra dei materassi. I giovani, privi di documenti di riconoscimento, sono stati accompagnati in Questura per accertamenti sulla loro identità, sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici a cura del Gabinetto di Polizia Scientifica, sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che ne ha vagliato la posizione sul territorio nazionale.

Si tratta di giovani tunisini, di età compresa fra i 17 e i 26 anni. Tutti sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di invasione di edificio, due sono stati anche deferiti all’Autorità Giudiziaria per ingresso illegale mentre, per i due minori, sono state altresì immediatamente avviate le procedure di affidamento.

Il 26enne, rimpatriato coattivamente l’11 aprile scorso, è stato tratto in arresto in quanto rientrato in Italia senza autorizzazione. In corso le procedure per la richiesta di messa in sicurezza dello stabile - che dovrà essere fatta dal sindaco - al fine di scongiurare ulteriori occupazioni abusive.