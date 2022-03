In arresto per 2 anni e 5 mesi di reclusione ma non si trovava da giorni: rintracciato questa mattina

L’arrestato deve scontare una pena residua di anni 2 e mesi 5 di reclusione per un cumulo pene per reati contro il patrimonio.

Rintracciato questa mattina, è stato accompagnato in Commissariato per gli accertamenti di rito, al termine dei quali è stato tradotto presso la Casa Circondariale Sant’Anna di Modena.

Da alcuni giorni l’uomo si era allontanato dal proprio domicilio e si era reso irreperibile. Erano stati, pertanto, attivati servizi di osservazione, anche in orari serali e notturni, nei luoghi abitualmente frequentati dal 51enne.

Personale del Commissariato di P.S. di Mirandola ha tratto in arresto un cittadino italiano di 51 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione.

