Ancora controlli antidroga in autostazione, arrestato 58enne con hashish e cellulare rubato

Ieri pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono tornati a pattugliare l'area dell'autostazione, da alcune settimane al centro di verifche quotidiane sia per ostacolare lo spaccio di droga, sia per presidiare un punto di transito di migliaia di giovani, dove negli ultimi tempi vi è stata un'escalation di episodi violenti.

Nell'ambito dei controlli i militari hanno tratto in arresto un 58enne per spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. L’uomo è stato notato e controllato a piedi in viale Molza. La perquisizione personale ha permesso recuperare e sequestrare 42 grammi di hashish e un bilancino di precisione, oltre alla somma in contante di 250 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Ulteriori verifiche sugli oggetti che l’uomo aveva al seguito hanno permesso di accertare che lo smartphone era stato rubato due giorni prima a Modena.

L’uomo, tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione, verrà condotto nella mattinata di domani davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.