Spacciatore inseguito e arrestato, aveva con sè hashish e un coltello

Nella notte appena trascorsa, intorno alle ore 00.40, durante il servizio di controllo del territorio una pattuglia della Squadra Volante carpi stava transitando in via XX Settembre quando ha deciso di procedere al controllo di una persona. Alla vista della Polizia, il giovane è però scappato, tentando di nascondersi all’interno di un appartamento in ristrutturazione.

Gli agenti lo hanno inseguito e subito bloccato. Nascosti in una tasca della giacca, sono stati rinvenuti 4 involucri termosaldati contenenti 9,91 grammi di hashish, come accertato da successiva prova narcotest, un coltello verosimilmente utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente e 340 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

Il 27enne è quindi stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio.