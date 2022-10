Spaccio di cocaina, pusher in manette accanto al Parco ferrari

Oggi pomeriggio nel corso di un controllo antidroga effettuato lungo via Emilia Ovest a Modena, poco distante dal Parco Ferrari, i Carabinieri del Radiomobile hanno notato un giovane a piedi, il cui atteggiamento sospetto li ha indotti ad approfondire il controllo.

Effettivamente, nel corso della perquisizione il 26enne è stato trovato in possesso di cinque dosi di cocaina, che teneva in tasca avvolte all'interno di una mascherina chirurgica. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il giovane, nella mattinata di domani, verrà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

L’attività antidroga odierna rientra nella pianificazione dei servizi di prevenzione generale che il Comando Provinciale di Modena ha predisposto, anche per i prossimi giorni, nelle zone della città più esposte a fenomeni di spaccio e microcriminalità.