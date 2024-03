Due etti di cocaina nascosti sotto al letto, 23enne in manette. Due coinquilini denunciati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La scorsa notte i Carabinieri del Radiomobile di Modena, impegnati nel servizio in centro città, hanno controllato uno straniero - un tunisino 23enne - che si aggirava sospettosamente nel parcheggio di un centro commerciale. Il giovane era senza documenti, quindi è stato accompagnato dai militari a casa per effettuare verifiche.

Nell'appartamento i carabinieri hanno identificando altre quattro persone presenti. All’interno del letto di uno di loro, avvolto da un lenzuolo e accuratamente nascosto tra le coperte, è stato rinvenuto un marsupio contenente alcune dosi di stupefacente. Droga che è stata scoperta anche all'interno di alcune bottigliette di plastica. All’esito del controllo, sono stati sequestrati 200 grammi di cocaina, 16 grammi di eroina e una esigua quantità di hashish, oltre ad un bilancino di precisione e di 3.300 euro in contanti.

Nell’appartamento in questione sono poi state trovate ben sette biciclette, due delle quali provento di furto e subito restituite ai legittimi proprietari. Sui restanti mezzi sono in corso accertamenti di polizia giudiziaria.

Sono poi stati identificati tutti gli stranieri che risiedevano nell'appartamento e due di loro sono risultati irregolari sul territorio nazionale e pertanto denunciati alla Procura della Repubblica di Modena con contestuale avvio delle procedure di espulsione.

Il 23enne in possesso della droga è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato portato al carcere di Sant'Anna in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.