Viale Storchi, inseguito e bloccato: aveva 22 dosi di cocaina e un coltello

Ieri sera, dopo le 22.00, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 26enne straniero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è avvenuto durante uno dei molti servizi effettuati dai Carabinieri di Modena nelle zone più sensibili della città sul fronte dello spaccio, tra cui appunto quella di viale Storchi, sotto i riflettori da ormai quasi due anni.

Proprio lungo il viale, un giovane è salito in sella alla propria bicicletta dandosi alla fuga, non appena ha scorto i carabinieri. Ha imboccato alcune vie secondarie per tentare di far perdere le tracce, ma è stato raggiunto e bloccato dai militari. Una volta perquisito - nonostante la strenua resistenza - è stato trovato in possesso di 22 dosi di cocaina e un coltello a serramanico.

Il 26enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale e condotto davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo, dove l’arresto è stato convalidato determinando l’applicazione della custodia cautelare in carcere.