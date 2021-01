RNord e parco XXII Aprile, individuati altri due spacciatori

Anche negli ultimi giorni i Carabinieri di Modena hanno tenuto alta l'attenzione sul fenomeno dello spaccio in zona RNord e dintorni, che è sottolineare come continui sempre e nonostante tutto. Ieri, verso le 19.30, i militari sono riusciti ad individuare uno spacciatore, che si aggirava in modo sospetto nei pressi del grande condominio di via Attiraglio.

Lo straniero ha lasciato cadere un involucro contenente la droga ed ha provato a fuggire in bicicletta, ma è stato bloccato da un'altra pattuglia di Carabinieri appostata in zona proprio per queste evenienze.

Il 27enne marocchino è risultato clandestino sul territorio ed è stato denunciato quindi sia per questa violazione, che per i reati di resistenza e detenzione di stupefacenti. La droga recuperata era pari a 35 grammi di hashish suddivisi in dosi.

Il giorno prima i Carabinieri avevano invece interrotto la compravendita di una dose di cocaina. Ad essere denunciato era stato un cittadino nigeriano incensurato, mentre l'acuirente, un 42enne modenese, era stato segnalato alla Prefettura.