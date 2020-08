Spaccia sotto casa e tiene una pistola carica in auto, arrestato in via Costa

Giovedì scorso si è svolto un fruttuoso controllo coordinato di Carabinieri e Polizia Locale in via Costa, da qualche tempo al centro di situazioni di spaccio e degrado, soprattutto a seguito delle occupazioni abusive dell'ex Termosanitaria Corradini, che non di rado offre riparo a sbandati e spacciatori. La sera del 27 agosto, dunque, gli agenti in borghese si sono appostati in zona, per focalizzarsi sull'attività illecita segnalata dai residenti.

A metà serata i vigili del Nucleo Problematiche del Territorio hanno notato un inequivocabile scambio tra due persone, fermando poi l'acquirente con una dose di cocaina in tasca. Poco dopo è stato bloccato anche lo spacciatore, risultato essere un 44enne di origine foggiane, ma da tempo residente a Modena, proprio in via Cesare Costa. La sua abitazione era già sotto la lente di ingrandimento da qualche giorno per una serie di viavai sospetti di immigrati nordafricani.

L'abitazione del pusher è stata perquisita, consentendo alle forze dell'ordine di trovare un'altra dose di cocaina e circa 23 grammi di hashish, nonchè materiale per il confezionamento delle dosi e banconote per 1.175 Euro. Nelle pertinenze dell'abitazione sono stati trovati anche monopattini e bici, la cui provenienza è sospetta: non stupirebbe che si trattasse di oggetti rubati e usati come "cambio merce" da tossicodipendenti o altri pusher.

Ma la sorpresa è arrivata dalla perquisizione dell'auto parcheggiata non lontano: sotto il sedile si trovava infatti una pistola Beretta, con il colpo in canna e armata. Sono in corso indagini per risalire all'origine dell'arma e verificare se sia stata usata per compiere delitti.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e porto abusivo di arma.