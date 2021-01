Spaccio, un altro pusher fermato accanto all'Autostazione

Ieri pomeriggio, verso le ore 19:00, i carabinieri della stazione di Modena principale hanno fermato e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 31enne tunisino, senza fissa dimora, irregolare in Italia e gravato da precedenti di polizia. Il controllo è avvenuto in via Fabriani, dove il giovane straniero, a piedi lungo la strada, alla vista dei carabinieri si è dato alla fuga ma è stato bloccato.

Poco prima aveva gettato a terra un pacchetto con 12 g di cocaina e con sè aveva 85 euro in contanti. Lo straniero è stato trattenuto in cella nella notte, in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo prevista per oggi.

L'ultimo arresto in zona Autostazione risale ad appena quattro giorni fa, quando un coetaneo e connazionale dello spacciatore fermato ieri era stato arrestato sempre per detenzione di cocaina.