Arrestata per stalking, quasi 6.000 telefonate all'ex dopo la rottura

Ieri sera i Carabinieri di Castellarano hanno tratto in arresto una 39enne residente nel comprensorio ceramico modenese. Una misura cautelare - la donna si trova agli arresti domiciliari - arrivata a seguito di un'indagine per stalking della Procura reggiana, dopo le ripetute denunce dell'ex compagno della 39enne, un uomo di 50 anni residente appunto nel comune di là dal Secchia.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima, dopo una relazione sentimentale iniziata ad aprile dello scorso anno e durata pochi mesi, aveva deciso di porre fine al rapporto. Una scelta probabilmente non gradita dalla donna che ha cominciato a molestare e minacciare l’uomo con reiterate condotte persecutorie consistite nel tempestare di telefonate e messaggi, in qualsiasi ora del giorno e della notte, chiedendogli di tornare assieme, costringendolo a bloccare il suo numero di telefono, contattandolo anche con numero anonimo, nel recarsi in numerose occasioni sotto casa del malcapitato e anche sul posto di lavoro, suonando il citofono e pretendendo di essere accolta in casa, arrivando a minacciare di divulgare foto hard che lo riprendevano nudo.

Condotte persecutorie che da metà agosto hanno portato a registrare nel contatore del cellulare della vittima ben 5658 sue chiamate e 418 sms, senza tenere conto delle chiamate anonime. Situazione che ha generato nella vittima un grave e perdurante stato d’ansia e timore per la propria incolumità.

Il provvedimento di ammonimento a cui la donna è stata sottoposta il 31 dicembre dell’anno scorso e la denuncia sporta dall’uomo il 23 gennaio successivo, non hanno mitigato le condotte persecutorie della donna.

Ieri, l’ennesima sortita sotto casa del 50enne ha visto però i carabinieri di Castellarano intercettarla e fermarla circostanza per cui, alla luce della flagranza di reato, l'hanno dichiarata in arresto e scortata presso la sua abitazione dove ora dovrà restare in attesa degli sviluppi giudiziari.