Attacco hacker ai sistemi della sanità modenese, esami diagnostici a rilento e forti disagi

Un attacco da parte di Hacker ha colpito nella notte i sistemi informatici delle tre aziende sanitarie modenesi: Azienda USL di Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e Ospedale di Sassuolo Spa.

L’attacco ha caratteristiche simili a quanto avvenuto, nei mesi scorsi, in altre regioni. Immediatamente sono state messe in atto tutte le procedure necessarie per mantenere la sicurezza delle informazioni ed evitare la propagazione dell’attacco, mentre si lavora per individuare l’evento scatenante. Si è inoltre riunita in mattinata un’unità di crisi per la gestione dell’emergenza.

Al momento sono state bloccate le attività dei Centri prelievi, riservando l’esecuzione degli esami di laboratorio alle sole urgenze ospedaliere. Rimangono garantiti i servizi di emergenza, che lavoreranno tramite sistemi cartacei e utilizzando la rete locale.

Per questo motivo sono previsti rallentamenti fino alla progressiva risoluzione del problema: si chiede dunque ai cittadini di utilizzare responsabilmente il Pronto soccorso. Funziona normalmente il servizio di 118.

Anche le prestazioni programmate nella giornata di oggi, sia ospedaliere che territoriali, potranno subire dei rallentamenti o sospensioni per la difficoltà di esecuzione degli esami; potranno verificarsi disagi anche nella refertazione e nell’accesso ai servizi telefonici.

Le Aziende sanitarie fanno sapere che sono tutt'ora impegnate nella risoluzione del problema il più rapidamente possibile.