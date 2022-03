Auto in fiamme sulla Modena-Sassuolo, traffico in tilt

Intorno alle ore 8.00 di questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla strada Modena-Sassuolo per un'auto in fiamme sulla via in direzione di Modena.

Le operazioni di spegnimento sono tutt'ora in corso. Fortunatamente non si registrano feriti.

Tuttavia l'incendio ha provocato gravi disagi al traffico. Si riscontrano code di almeno 2km in direzione Modena e pesanti rallentamenti anche in corsia opposta.