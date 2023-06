Ustione in cucina, paura a Sassuolo. Ma la bimba di 7 mesi sta bene

Intorno alle ore 12, mentre in casa era iniziati i preparativi per il pranzo, si è verificato un incidente domestico che ha ovviamente destato grande preoccupazione in famiglia. E' accaduto in via Ancora, alla periferia di Sassuolo. Per motivi ancora da chiarire con precisione, il liquido bollente contenuto in una pentola sui fornelli è schizzato fuori, andando a colpire due bambine.

La maggiore, di 7 anni, non ha riportato di fatto conseguenze significative, mentre un po peggio è andata alla sorellina di appena 7 mesi. I famigliari hanno immediatamente chiesto l'intervento dei soccorsi: sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, seguite poi dall'elisoccorso fatto arrivare da Bologna.

La piccola paziente, ustionata su una superficie di pelle di pochi centimetri, è stata caricata a bordo dell'eliambulanza e trasportata all'Ospedale di Parma, dove si trova il Centro Ustioni. Una scelta a scopo precauzionale, dovuta più che altro alla giovanissima età della neonata. Fortunatamente, infatti, la lesione non è risultata particolarmente grave. La bambina è stata dimessa nel pomeriggio ed è potuta rientrare a casa insieme al papà e alla sorella.