Cade dal balcone al terzo piano, ferito un uomo a Castelfranco

Un incidente domestico che poteva avere conseguenze ben più gravi si è verificato poco prima delle ore 14 di oggi presso una palazzina lungo via Emilia Est, a Cavazzona di Castelfranco Emilia. Un residente è infatti precipitato dal balcone del terzo piano di una palazzina, in modo accidentale. Fortunatamente la caduta è stata in qualche modo attutita dalla vegetazione.

Il 43enne è stato soccorso da un equipaggio del 118 e poi dal medico giunto con l'eliambulanza da Bologna. L'uomo è stato trasportato all'Ospedale di Baggiovara: ha riportato un trauma cranico fortunatamente non gravissimo e se la caverà con una prognosi di 30 giorni.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Castelfranco, che hanno svolto accertamenti sull'accaduto.