Turista modenese precipita dalla scogliera, recuperato con elicottero

Nella tarda mattinata si è rischiata la tragedia a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, quando un turista modenese di 67 anni è caduto all’improvviso, in maniera del tutto accidentale, nella zona di Punta Ristola, uno dei due promontori della marina, nota per la suggestiva vista panoramica, ma nella quale bisogna fare molta attenzione nel muoversi, perché caratterizzata da una scogliera impervia, ricca di vere e proprie insidie.

L’uomo, in vacanza nel Salento con la famiglia, intorno a mezzogiorno ha fatto un brusco capitombolo di almeno un paio di metri, finendo sul costone sottostante. Subito sono stati richiesti soccorsi e sul posto sono arrivati carabinieri dipendenti dalla compagnia di Tricase, vigili del fuoco e operatori sanitari del 118. Via mare, invece, sono intervenuti i militari della guardia costiera con la motovedetta che, però, sia per le condizioni meteomarine non proprio agevoli, sia per il punto difficilmente accessibile, si sono dovuti mantenere a una certa distanza.

I sanitari, nel frattempo, hanno raggiunto il malcapitato, riscontrando come, nella caduta, avesse riportato a una gamba la frattura scomposta di tibia e perone. Trattandosi di un punto piuttosto ripido, però, è stato impossibile risalire il costone con il ferito, per trasferirlo in ambulanza e, a quel punto, sono stati i vigili del fuoco a prendere in mano la situazione. Il distaccamento di Tricase ha richiesto un elicottero, inviato da Bari, in modo da poter imbracare nella barella di soccorso il malcapitato e trasferirlo sulla terraferma.