Carpi. Ruba merce dal supermercato e si scaglia contro una commessa

Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Carpi, nel corso del servizio perlustrativo in città, hanno tratto in arresto per rapina impropria un 27enne.

Il giovane, presso il supermercato Lidls di Via Bollitora, si è impossessato di alcuni generi alimentari tentando di oltrepassare le casse senza pagare. Scoperto dal personale dell’esercizio commerciale ha usato violenza, gettando la merce asportata a terra e scagliandosi anche contro una commessa, cagionandogli lievi lesioni.

Il tempestivo intervento del personale dell’Arma ha consentito di bloccare e trarre in arresto la persona per rapina impropria. Questa mattina l’arrestato verrà condotto davanti al Giudice per il processo con rito direttissimo.