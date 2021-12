Carpi, chiuso un locale frequentato da pregiudicati

NOTA STAMPA DELL'8 DICEMBRE 2021



Art. 100 TULPS: disposta dal Questore di Modena la chiusura per 5 giorni di un esercizio pubblico a Carpi

La Polizia di Stato di Carpi ha notificato ieri al titolare della licenza di un esercizio pubblico in zona Remesina, il provvedimento del Questore, adottato ai sensi dell’art. 100 del TULPS, con il quale è stata disposta la sospensione della licenza e la chiusura del locale per un periodo di 5 giorni.

In esito ad una serie di controlli effettuati in diversie fasce orarie dal personale del Commissariato di Polizia, l’esercizio pubblico è risultato abitualmente frequentato da soggetti con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.

La ratio del provvedimento, adottato a garanzia dell’ordine e della sicurezza dei cittadini, è quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e indurre condotte di legalità.