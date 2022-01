Controlli anti-covid nei locali pubblici, chiusi un bar e un ristorante

Proseguono i controlli dei Carabinieri sul rispetto delle recenti norme per il contenimento della pandemia disposti dal Comando Provinciale di Modena. Ieri, nel territorio della provincia, sono state controllate altre 262 persone e 35 tra attività commerciali e pubblici esercizi.

I militari delle Stazioni di Spilamberto e San Damaso, coordinati dalla Compagnia di Modena, hanno proceduto al controllo di un esercizio di ristorazione, il cui titolare è stato sanzionato amministrativamente per il mancato rispetto di più misure di contenimento della pandemia sulla base delle linee guida per la ripresa delle attività economiche, accertando dalla mancata installazione del materiale igienizzante alla mancata indicazione della capienza massima di persone, oltre alla mancata verifica del certificato verde ai clienti. La sanzione ha comportato la chiusura temporanea dell’attività per cinque giorni.

Altro controllo è stato effettuato i un bar della città, dove anche in questo caso sono state contestate violazioni amministrative al titolare per inosservanza di più misure di contenimento della pandemia. Anche per il barista le violazioni hanno avuto come conseguenza lo stop di cinque giorni.

Sanzione anche in Appennino, dove un esercente era sprovvisto del Green pass.

Nel corso dei controlli effettuati congiuntamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro al fine di verificare l’osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e il rispetto dei relativi protocolli per il contrasto alla diffusione del virus, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Modena, il titolare di un’impresa edile della Bassa per aver impiegato manodopera “in nero” facendo lavorare quattro persone prive di permesso di soggiorno oltreché sprovviste di certificazione verde. Per la ditta è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale fino al ripristino della regolarità.