Urtato da un'auto a Montale, grave un ciclista

Questo pomeriggio intorno alle 16.40 si è verificato un incidente lungo la Nuova Estense tra il centro abitato di Montale Rangone e Colombaro, in prossimità dell'incrocio con via Mascagni. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che un'auto che procedeva in direzione sud abbia urtato un ciclista che avanzava nello stesso senso di marcia. La Suzuki Grand Vitara condotta da una donna ha colpito il ciclista con lo specchietto retrovisore destro, che si è staccato nell'impatto.

L'uomo è stato sbalzato sull'asfalto riportando un trauma serio. Il 118 è intervenuto con ambulanza e automedica e il paziente è stato trasportato all'ospedale con la massima urgenza. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni.

Sul posto sono accorsi in prima battuta i Carabinieri e la Polizia Stradale, seguiti poi dalla Polizia Locale cui competono i rillievi dell'incidente. Il traffico è rimasto bloccato per circa mezz'ora poi è ripreso a senso unico alternato. Si segnalano lunghe code in ambo le direzioni.