Casolare occupato abusivamente, fermati cinque stranieri con un blitz

Venerdì scorso, 9 febbraio, è stato messo in atto un blitz da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Carpi. Obiettivo era un casolare abbandonato situato lungo via San Giacomo, nella periferia est della città, che da qualche tempo era stato messo nel mirino come stabile occupato abusivamente da cittadini stranieri, verosimilmente dediti ad attività illecite.

In mattinata è scattato il controllo della Polizia, che ha visto anche il supporto di due unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Sassuolo. Effettivamente all'interno dell'edificio sono stati trovati cinque cittadini tunisini, di età compresa tra i 21 e i 40 anni. Tutti e cinque sono stati denunciati per occupazione abusiva di immobili e detenzione ai fini di spaccio.

I nordafricani, infatti, sono stati trovati in possesso di diversi involucri contenenti complessivamente 95 grammi di hashish, tre bilancini di precisione e ulteriore materiale per il confezionamento.

Nel corso delle operazioni di identificazione, poi, un 26enne ha reagito in modo violento, aggredendo i poliziotti con calci e schiaffi: per tale ragione è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'arresto convalidato in sede di giudizio per direttissima della mattinata di ieri, all’esito del quale gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

La posizione degli stranieri è stata vagliata dall’Ufficio Immigrazione che, accertata l’irregolare presenza sul Territorio Nazionale di due dei cinque, di 21 e 40 anni, ha istruito i provvedimenti ai fini dell’espulsione dal territorio nazionale: nei confronti del 40enne è stato emesso il provvedimento di ordine del Questore a lasciare il territorio; il 21enne, invece, è stato subito accompagnato al Centro per i Rimpatri di Milano, da dove verrà definitivamente espulso nei prossimi giorni.