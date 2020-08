Dosi di cocaina nascoste nella mascherina, pusher in manette

Ieri a Castelvetro i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno tratto in arresto un operaio residente in zona, un 48enne originario del Marocco, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. L'uomo è stato fermato durante un controllo stradale, ma il suo atteggiamento sospetto ha convinto i militari ad approfondire le verifiche.

La sorpresa è arrivata nel modo forse più inatteso: lo straniero infatti nascondeva alcune dosi di droga nella mascherina chirurgica che aveva indosso. Tre grammi di cocaina, già suddivisa in quattro dosi e pronta per essere ceduta ad eventuali acquirenti. In suo possesso è stata trovata anche la somma in contanti di 80 euro, ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio.

Dopo il sequestro e la burocrazia di rito, il 48enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezze della caserma in attesa del rito di convalida di questa mattina.