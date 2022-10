Controlli. Un arresto e due sanzioni per guida sotto l’influenza di alcool

Anche questo fine settimana, i Carabinieri della provincia di Modena, hanno eseguito numerosi controlli nei luoghi di aggregazione dei centri abitati e sulla circolazione stradale, per la prevenzione e contrasto dei reati di strada, tra i quali, i più diffusi, quelli in tema di sostanze stupefacenti e di abuso nell’assunzione delle bevande alcoliche.

Le attività hanno coinvolto 14 pattuglie distribuite nell’arco orario serale e notturno in molti comuni della provincia. Nel corso di tali servizi, a Formigine e Maranello, due conducenti di veicoli, controllati anche con etilometro, sono risultati alla guida sotto l’influenza dell’alcool. Ad entrambi è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida per la sospensione, mentre, in relazione al tasso alcolemico rilevato, il primo, 25enne, è stato sanzionato amministrativamente e l’altro denunciato alla Procura della Repubblica di Modena.

A Vignola e Maranello, in tre distinti controlli effettuati dai militari nelle piazze e aree verdi dei due centri abitati, sono stati identificati e segnalati amministrativamente alla Prefettura di Modena tre persone, rispettivamente di 23, 28 e 48 anni, poiché trovate in possesso di piccoli quantitativi di hashish e marijuana.

In Viale Storchi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nella serata di domenica, hanno fermato un giovane in bicicletta il quale, all’atto del controllo, ha tentato d’impedire le operazioni di polizia opponendo resistenza e scagliando la bicicletta contro gli operatori. Il 22enne, che aveva nelle tasche 97 grammi di hashish, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. In mattinata, l’arrestato è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.