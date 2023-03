Sanzionati due bar, scattano le diffide per mancato rispetto delle norme igieniche

Ieri pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, insieme al personale dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Parma, hanno eseguito una serie di controlli ad esercizi pubblici della città. Dalle ore 14 di ieri, sono stati effettuate verifiche ed ispezioni igienico-sanitarie in particolare in due bar situati nella zona sud di Modena.

Nel corso delle attività, sono state identificate e controllate oltre 20 persone; in entrambi i casi sono state rilevate alcune criticità igienico-sanitarie, che hanno comportato provvedimento di diffida e, in un caso, una sanzione di 2mila euro per irregolarità amministrative.

Il servizio rientra nella più ampia pianificazione predisposta dal Comando Provinciale di Modena congiuntamente ai comparti di specialità dell’Arma, la quale prevede periodici controlli mirati dei Carabinieri nei diversi settori di competenza, dall’igiene e sanità pubblica alla normativa sulla sicurezza nei luoghi lavoro, dalla tutela dell’ambiente alla vigilanza sul patrimonio culturale, sia nel Capoluogo, sia negli altri comuni della provincia.