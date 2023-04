Posto di controllo in via Emilia Ovest, in una notte ritirate sette patenti

Si è conclusa la nottata dedicata a controlli straordinari della Polizia di Stato volti al contrasto della guida in stato di ebrezza determinata dall’abuso di alcol o di sostanze stupefacenti nel corso del fine settimana. Nella notte tra Venerdì 31 Marzo e Sabato 1 Aprile cinque equipaggi della Polizia Stradale di Modena, coadiuvati da personale sanitario della Polizia di Stato e da un camper attrezzato per tali servizi specifici, a Modena in Via Emilia Ovest nei pressi del parcheggio della Comet ha provveduto al controllo di 97 persone a bordo di 67 veicoli, al fine di riscontare positività rilevanti, sia all’assunzione di alcol sia di sostanze stupefacenti.

I controlli hanno determinato il ritiro di complessive sette patenti, sei per guida in stato di ebrezza alcolica ed una per altre infrazioni al codice della strada. Tra questi contesti, due trentenni, sono stati trovati alla guida di veicoli con un tasso di oltre tre volte quello massimo ammesso. Tutti i conducenti positivi ai test hanno subito il ritiro della patente di guida per la successiva sospensione. Quest’ultima avrà comunque fine, solo dopo il rigoroso giudizio della Commissione Medica Provinciale delle Patenti in un percorso di monitoraggio che può durare complessivamente anche per dieci anni. I veicoli condotti sono stati tolti dalla loro disponibilità ed affidati a carri attrezzi o ad altre persone di fiducia in grado di condurli.